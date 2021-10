Schuldenobergrenze USA wenden Zahlungsausfall ab – vorläufig

Der Streit über die Finanzierung des Bundes tobt seit Wochen. Ohne Anhebung der Schuldengrenze hätten die USA Finanzministerin Janet Yellen zufolge ab etwa Mitte Oktober ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Sie äußerte sich in einem Interview mit CNN zufrieden über die Einigung im Senat. Die Schuldengrenze an sich schade den USA aber zunehmend. „Das hat zu zahlreichen gefährlichen Konflikten geführt, die bei Amerikanern und an den weltweiten Märkte dafür sorgte, die Zahlungsmoral Amerikas infrage zu stellen.“