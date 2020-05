Schuldenstreit: Argentinien setzt auf weitere Verhandlungen

Am Donnerstag hatte die Regierung erklärt, die eigentlich am Freitag auslaufende First zu einer Einigung mit den Gläubigern bis zum 2. Juni zu verlängern. Das ursprüngliche Angebot war Anfang Mai von den Gläubigern abgewiesen worden, die sich aber zu weiteren Verhandlungen bereiterklärten. Gibt es keine Einigung, droht Argentinien die erneute Staatspleite. Das Land wäre dann vom internationalen Kapitalmarkt abgeschnitten, was Schulden-Aufnahme verteuern dürfte. Für die Investoren hingegen besteht das Risiko, am Ende mit weniger dazustehen, als ihnen Argentinien derzeit noch anbietet.