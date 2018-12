 Schuldenstreit: Conte trifft in dieser Woche wohl Juncker wegen des Defizitstreits

Rom, BrüsselDer italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker suchen einem Insider zufolge in einem gemeinsamen Gespräch einen Ausweg aus dem Defizitstreit. Dieses sei für kommenden Mittwoch geplant, sagte ein Regierungsvertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. „Ich kann ein Treffen bislang nicht bestätigen“, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission dazu. „Wie ich letzte Woche sagte, gibt es den Plan für ein Treffen in dieser Woche. Wir werden informieren, sobald es bestätigt ist.“