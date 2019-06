Schuldenstreit: Italiens Ministerpräsident wehrt sich gegen EU-Haushaltskritik

RomIm Schuldenstreit mit der Europäischen Union (EU) setzt sich der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte gegen die Kritik des scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker zur Wehr. Der Regierung in Rom solle zunächst die Möglichkeit gegeben werden, ihre Pläne zu erklären, sagte Conte am Dienstag vor Journalisten. Juncker hatte zuvor gewarnt, Italien bewege sich in eine „ungute Richtung“. Das Land laufe Gefahr, „für Jahre in Defizitverfahren zu stecken“. Conte sagte, Juncker habe selbst in der Vergangenheit Fehler beim Umgang mit der griechischen Schuldenkrise eingeräumt. „Bevor er von uns erwartet zuzugeben, dass wir falsch liegen... sollte er uns die Möglichkeit geben, (unsere Politik) besser zu erklären.“