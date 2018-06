Schulterschluss: Gemeinsam gegen Protektionismus - Merkel und internationale Organisationen wollen Handelssystem stärken

BerlinDie multilateralen Organisationen und Bundeskanzlerin Angela Merkel warnen gemeinsam vor mehr Protektionismus. „Handelspolitische Zusammenarbeit und Abstimmung sind für uns mehr denn je von höchster Wichtigkeit“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung Merkels mit den Chefs von IWF, Weltbank, OECD, der Arbeitsorganisation ILO sowie der afrikanischen Entwicklungsbank, die am Montagabend in Berlin verabschiedet wurde.