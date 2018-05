Schutz vor Finanzkrisen: EU-Kommission will Krisenländern Notfallkredite gewähren können

Zur Absicherung gegen künftige Finanzkrisen sollen EU-Staaten künftig unter Umständen Anspruch auf Kredite aus dem EU-Haushalt haben. Entsprechende Vorschläge hat die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel vorgelegt. Außerdem sollen Staaten für Strukturreformen sowie auf dem Weg in den Euro mit insgesamt 25 Milliarden Euro unterstützt werden.