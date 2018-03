Schutz vor Konkurrenz aus China: EU springt Stahlbranche bei – aber mit Grenzen

Um den Druck auf die heimischen Stahlunternehmen zu reduzieren, regt die EU-Kommission in ihrer geplanten Mitteilung nun an, die so genannte „Regel des geringsten Zolls“ (lesser duty) abzuschaffen, der zufolge Schutzzölle in der EU niedriger ausfallen können, als in anderen Staaten und das eigentlich festgestellte Preisdumping nicht komplett ausgeglichen wird.