Schwangerschaft Polen: Tusk will Abtreibungsrecht liberalisieren

24. Januar 2024 | Quelle: dpa

Polens Ministerpräsident Donald Tusk will das Abtreibungsrecht lockern und den Zugang zur «Pille danach» erleichtern (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Polens neuer Ministerpräsident Donald Tusk will das Abtreibungsrecht lockern. „Wir sind bereit, in den nächsten Stunden einen Entwurf zur legalen und sicheren Abtreibung bis zur 12. Woche ins Parlament einzubringen”, sagte Regierungschef Donald Tusk in Warschau.