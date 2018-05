Schwangerschaftsabbruch: Iowa verabschiedet wohl strengstes Abtreibungsgesetz der USA

Die Abtreibungen sollen verboten werden, sobald ein fötaler Herzschlag messbar ist. Dagegen protestierten Kritiker aus den Reihen der Demokraten scharf. Die Abgeordneten hätten nicht das Recht, für Frauen medizinische Entscheidungen zu treffen, erklärte die demokratische Abgeordnete Vicky Lensing. Die Vorlage scheine an der Fähigkeit der Frauen zu zweifeln, eine schwierige Entscheidung zu treffen. In dem Entwurf sind Ausnahmen vorgesehen, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist sowie in einigen Fällen von Vergewaltigung und Inzest.