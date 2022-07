Schwangerschaftsabbruch: US-Repräsentantenhaus stimmt für nationales Abtreibungsrecht

Mit der Aufhebung des Urteils Roe v. Wade stellte das Oberste Gericht es den Einzelstaaten frei, das Abtreibungsrecht in ihrem jeweiligen Geltungsbereich selbst zu regeln. In einer Reihe republikanisch regierter Staaten sind seitdem restriktive Regelungen in Kraft, die zum Teil bis zu dem neuen Urteil als verfassungswidrig galten.