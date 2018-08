Schwellenländer-Börsen Hier ist für Anleger noch etwas zu holen

Zumindest der Name des größten börsennotierten Unternehmens Indiens dürfte auch hierzulande vielen ein Begriff sein. Tata Consultancy Services, ein IT-Berater, bringt es an der Börse Mumbai auf annähernd 100 Milliarden Euro Marktwert. Das Unternehmen ist zwar börsennotiert, gehört aber nach wie vor zum Industriekonglomerat Tata. Dieser Name tauchte in den vergangenen zwei Jahren häufig in der deutschen Wirtschaftspresse auf, denn das europäischen Stahlgeschäft von Tata ist seit Juni mit der Stahlsparte von Thyssenkrupp fusioniert.