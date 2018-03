Schwere Wirtschaftskrise: IWF kurz vor Freigabe von Milliarden-Hilfen für Ägypten

KairoÄgypten kann auf die baldige Freigabe eines zwölf Milliarden Dollar schweren Hilfspakets des Internationalen Währungsfonds hoffen. IWF-Chefin Christine Lagarde kündigte am Dienstag an, bei der Sitzung des Führungsgremiums am Freitag eine Zustimmung zu dem Kreditantrag zu empfehlen. Die ägyptischen Behörden hätten in den vergangenen Monaten einen ehrgeizigen Reform-Kurs eingeschlagen, um die Wirtschaft des Landes und den Arbeitsmarkt nachhaltig voranzubringen. Der ägyptische Vize-Finanzminister Ahmed Kuchuk sagte, die erste Tranche über 2,75 Milliarden Dollar solle nächsten Dienstag fließen.