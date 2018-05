Israel

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjau begrüßt Trumps Entscheidung. Sie sei mutig und richtig. Noch in der Nacht mobilisierte das israelische Militär einige Reservisten. Dies geschehe "in spezifischen Fällen, wo nötig", sagt eine Sprecherin. Einzelheiten nannte sie nicht. Die Armee berichtete zuvor von "irregulären Aktivitäten der iranischen Streitkräfte in Syrien". Die Regierung ordnete an, die Schutzbunker auf den Golan-Höhen aufzuschließen.

Bild: AP