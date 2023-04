Scottish National Party: Sind die Befürworter einer schottischen Unabhängigkeit am Ende?

Ob es ihm gelingen wird, die zerrüttete Partei aus ihrer bislang schwersten Krise zu führen, ist jedoch fraglich. Schon vor den Entwicklungen der vergangenen Tage sackte die SNP in Umfragen immer weiter ab. Zudem mehren sich die Zweifel, ob Yousaf das nötige Rüstzeug hat, um die großen Schuhe seiner charismatischen Vorgängerin Sturgeon zu füllen. Die Labour-Partei, die in Schottland historisch stark war, aber seit dem Aufstieg der SNP in den 2010er-Jahren immer mehr in den Hintergrund gerückt ist, legt unterdessen in Umfragen sichtlich zu.



In einer aktuellen Umfrage lag die SNP bei den Unterhauswahlen nur noch knapp vor Labour. Nicht nur das: Die Gegner einer schottischen Unabhängigkeit (50 Prozent) haben die Befürworter (44 Prozent) demnach wieder deutlich überholt.