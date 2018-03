Sebastian Kurz besucht Putin Österreich will in der Ukrainekrise eine führende Rolle einnehmen

von André Ballin 28. Februar 2018 , aktualisiert 28. Februar 2018, 18:02 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In Moskau bietet Österreichs Bundeskanzler Putin eine Beteiligung seines Landes an einer Uno-Mission in der Ukraine an. Das ist politisch heikel.