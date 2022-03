Seekorridor von Wladiwostok nach Chennai Ist die Indien-Russland-Connection wirklich hilfreich für Putin und Modi?

Die geplante Route zwischen Chennai und Wladiwostok würde den Transportweg deutlich verkürzen. Derzeit seien Güter durch Europa im Schnitt 40 Tage zwischen den beiden Städten unterwegs, schreiben die ORF-Wissenschaftlerinnen. Über den Seeweg würde dies nur 24 Tage dauern. Einige Projekte in der Region sind bereits angelaufen: Indische Arbeiter seien an Gasprojekten in der russischen Amur-Region an der Grenze zu China beteiligt, erwähnte Premier Modi in seiner Videobotschaft; eine der größten indischen Werften werde gemeinsam mit der russischen Zvezda-Werft nahe Wladiwostok einige der wichtigsten Handelsschiffe weltweit bauen.