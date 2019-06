Seenotrettung: Rettungsschiff „Sea Watch 3“ darf nicht in italienische Gewässer

Die „Sea-Watch 3“ darf weder in einen italienischen Hafen noch in die Hoheitsgewässer des Landes einlaufen. Am Samstag gestattete Innenminister Matteo Salvini zehn Migranten, in Italien an Land zu gehen. Dabei handelte es sich um Kranke und Familien mit Kindern. Mehrere deutsche Städte haben sich bereit erklärt, Migranten aufzunehmen. In der Sache entscheidet jedoch der Bund.