Seenotrettung: Seehofer und Salvini streiten über Blockade von Seenotrettern

Der wies das prompt zurück. Eher würde er die Migranten per Bus direkt in die deutsche Botschaft in Rom fahren lassen, sagte er in einem im Internet verbreiteten Video. Das deutsche Rettungsschiff „Alan Kurdi“ mit 65 Migranten an Bord drehte am Samstagabend frustriert Richtung Malta ab. Zuvor hatte es stundenlang vor der italienischen Insel Lampedusa vergeblich auf die Erlaubnis zum Einlaufen in den Hafen gewartet. Salvini hatte das verboten.