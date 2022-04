Seine erste Amtszeit Emmanuel Macron – Ein Mann, der am liebsten in der ersten Reihe mitmischt

Macron ist einer, der bei etlichen Themen in der ersten Reihe mitmischen will und vielleicht auf zu vielen Hochzeiten tanzt, um am Ende auch wirklich sichtbare Ergebnisse hervorzubringen. Zahlreich waren die Momente, in denen er große Reden geschwungen und leidenschaftlich Veränderung gepredigt hat, doch der große Wandel ist ausgeblieben.