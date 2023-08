Rien ne va plus – nichts geht mehr. So sah es in Macao über weite Strecken der Pandemie aus. Casinos und Hotels waren nahezu leer. Das Monte Carlo des Ostens verwandelte sich in eine Geisterstadt. Jetzt werden die Karten wieder neu gemischt – die Casinopaläste und Entertainmentparks füllen sich, ebenso die Kassen der Casinobetreiber.



