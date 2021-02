Senate Parliamentarian Die gerade wohl mächtigste Frau in Washington, die kaum jemand kennt

Man muss ein bisschen ausholen, um zu erklären, warum MacDonoughs Entscheidung ausgerechnet in der Frage der Mindestlohnerhöhung so wichtig ist. Zunächst zur Ausgangslage: Im Senat verfügen sowohl Demokraten als auch Republikaner derzeit über 50 Stimmen. Im Fall eines Patts entscheidet die Vize-Präsidentin, derzeit also die Demokratin Kamala Harris, weshalb ihre Partei die formelle Kontrolle über die Kammer hat. Mit diesen 51 Stimmen können Bidens Unterstützer einiges entscheiden, doch in normalen Gesetzgebungsverfahren stößt sie jedoch an ihre Grenzen.



Zwar reicht eine einfache Mehrheit, um ein Gesetz zu verabschieden. Um jedoch überhaupt zu dieser Abstimmung zu kommen, muss die Debatte beendet werden – und dafür sind laut Geschäftsordnung 60 Stimmen notwendig. Ohne signifikante Unterstützung der Oppositionspartei geht also nichts. Die Republikaner im Senat haben allerdings kein Interesse daran, Bidens Corona-Paket durchzuwinken. Deshalb behelfen sich die Demokraten mit einem Verfahrenstrick.