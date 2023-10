September: Steuereinnahmen von Bund und Ländern steigen erneut deutlich

Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im September erneut deutlich gestiegen. Sie kletterten zum Vorjahresmonat um 13,3 Prozent auf 80,6 Milliarden Euro, wie aus dem Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht, der am Freitag veröffentlicht werden soll. Im August hatte es bereits ein Plus von knapp neun Prozent gegeben. Das FDP-geführte Ministerium verwies auf erneut schwache Vorjahreswerte wegen damals starker staatlicher Hilfen im Zuge der zwischenzeitlichen Energiekrise. Ablesbar sei dies jetzt an starken Zuwächsen bei der Lohnsteuer und der Energiesteuer.