 Serbien: Tausende demonstrieren in Belgrad gegen Regierung

Es war der dritte Samstag in Folge, an dem Demonstranten unter dem Motto „Stoppt die blutigen Hemden!“ in Belgrad auf die Straße gingen. Sie protestieren gegen die aus ihrer Sicht von der Regierung tolerierte Gewaltanwendung gegen Kritiker. Zu den Kundgebungen rief ein Bündnis von Oppositionsparteien auf, dessen Palette von links bis ultra-rechts reicht. Die Proteste richten sich auch gegen die einseitige Parteinahme der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten für die Regierung und Vucic.