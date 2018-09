Serbiens Präsident reist ab EU-Vermittlung im Kosovo-Konflikt erneut gescheitert

Während serbische Medien von einem „völligen Fiasko und einem Schritt rückwärts“ sprachen, will sich die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini nicht entmutigen lassen. Sie werde „in den nächsten Wochen“ ein neues Treffen der beiden Spitzenpolitiker organisieren, kündigte sie an. Zuvor war es ihr nicht gelungen, die in verschiedenen Räumen wartenden Delegationen aus Serbien und dem Kosovo zusammenzubringen.