Sergej Tichanowski: 18 Jahre Haft für Ehemann von belarussischer Oppositionschefin

Der bekannte Video-Blogger war bereits im Mai 2020 in Gewahrsam genommen worden. Damals bereitete er sich darauf vor, als Kandidat bei der Präsidentenwahl im August desselben Jahres Machthaber Alexander Lukaschenko herauszufordern. Nach seiner Festnahme trat Tichanowskaja an seiner Stelle als Kandidatin an. Lukaschenko wurde schließlich offiziell zum Wahlsieger erklärt, die Opposition sprach von Betrug.