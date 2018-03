Sex-Vorwürfe & Korruptionsanschuldigungen: Oxfam-Chef und Ex-Staatspräsident in Guatemala festgenommen

Guatemala-StadtIn Guatemala sind der Vorsitzende der britischen Hilfsorganisation Oxfam und der frühere Staatspräsident Álvaro Colom wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Oxfam-Chef Alberto Fuentes Knight war früher guatemaltekischer Finanzminister. Bei den Ermittlungen geht es um Lizenzen für Busrouten in Guatemala-Stadt während Fuentes' und Coloms Regierungszeit, wie Sonderstaatsanwalt Juan Francisco Sandoval am Dienstag (Ortszeit) erklärte. Mehrere frühere Minister Coloms wurden festgesetzt. Den Festgenommenen drohten Anklagen wegen Betrugs und Unterschlagung. Für die Hilfsorganisation ist es bereits der zweite Skandal in dieser Woche.