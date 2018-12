Shutdown droht Trumps letzter Mauersturm

Hastig machten sich Ryan und andere einflussreiche Republikaner aus dem Kongress auf zu einem Treffen mit Trump. Ihre Hoffnung: Den Präsidenten doch noch umzustimmen. Doch Trump war nicht in Stimmung für Deals. Trump werde „die Gesetzesvorlage nicht unterschreiben“, so Ryan im Anschluss an das Treffen. Damit ist ein weiterer Stillstand zumindest für einen Teil der Regierung kaum noch abzuwenden. Es wäre bereits der dritte in diesem Jahr.