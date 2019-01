Shutdown gefährdet Nationalparks „Es ist die reinste Anarchie“

Die Verwaltung des Rocky-Mountain-Nationalparks im US-Staat Colorado erklärte am Montag, dass ab sofort an vielen Standorten die sanitären Einrichtungen und die Abfallsammelstellen geschlossen bleiben würden. Im Yellowstone-Nationalpark in Wyoming haben private Betriebe große Teile des Unterhalts übernommen, für den eigentlich die Behörden zuständig sind – die Unternehmen bieten Touren mit Schneemobilen und Kleinbussen an und kümmern sich nun nebenbei auch um das Präparieren der Wege sowie um die Müllentsorgung.



Fast alle öffentlichen Straßen im Bereich des Yellowstone-Nationalparks sind im Winter gesperrt. Wer Attraktionen wie den Geysir „Old Faithful“ oder den örtlichen Canyon sehen will, ist derzeit daher auf die Tour-Anbieter angewiesen. Die für die Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlichen Zusatzkosten würden sich die örtlichen Unternehmen teilen, sagt Travis Watt, Geschäftsführer von See Yellowstone Alpen Guides.



Sollten sich die Politiker in Washington auch weiterhin nicht einigen, ließe sich das derzeitige System zur Not den ganzen Winter über fortführen, sagt Watt. „Wir kriegen das schon hin.“ Eine Lösung im Streit um den Haushalt wäre ihm aber definitiv lieber, fügt er hinzu. „Die Leute von der Parkverwaltung machen ihre Sache normalerweise gut – und wir sehen es gar nicht gerne, dass sie arbeitslos sind.“