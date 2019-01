Shutdown in den USA Trump lädt Kongressspitzen zu Gespräch über Grenzschutz ein

US-Präsident Donald Trump hat Spitzenvertreter der beiden Kongresskammern für ein Gespräch über die Grenzsicherung ins Weiße Haus eingeladen. Der Regierungsstillstand hielt am Dienstag wegen des Streits zwischen Trump und den Demokraten über die Errichtung einer Mauer an der Grenze zu Mexiko an. Die genaue Agenda der für Mittwochnachmittag (Ortszeit) geplanten Besprechung war zunächst unklar, wie eine informierte Person sagte, die anonym bleiben wollte.