Shutdown Kein Kompromiss im US-Haushaltsstreit in Sicht

Im Haushaltsstreit in den USA scheint sich keine Lösung mehr in diesem Jahr abzuzeichnen. Die Führung der Republikaner im Repräsentantenhaus teilte am Donnerstag mit, dass diese Woche keine Abstimmung mehr über ein Kompromisspaket geplant sei. Beide Seiten beharrten auf ihren Positionen. US-Präsident Donald Trump forderte einmal mehr von den Demokraten im Kongress Milliarden Dollar für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko, die Demokraten lehnten ab.