 Shutdown: Trump-Berater schließt US-Nullwachstum nicht aus

Wegen des Haushaltsstreits können große Teile der US-Bundesregierung nicht mehr arbeiten. Einen so langen „Shutdown“ gab es noch nie. Grund dafür ist, dass sich Trump mit den oppositionellen Demokraten nicht auf einen Haushalt einigen kann. Der Republikaner beharrt auf Milliarden für eine von ihm geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko, was die Demokraten strikt ablehnen.