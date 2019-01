 Shutdown : Trump lehnt vorübergehendes Ende der Haushaltssperre ab

Trump fordert 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzmauer, eines seiner wichtigsten Versprechen im Wahlkampf. Die Demokraten lehnen das ab. Wegen des Streits konnte kein neuer Haushalt verabschiedet werden, Teile der Verwaltung wurden lahmgelegt, Angestellte wurden in den Zwangsurlaub geschickt oder müssen unentgeltlich arbeiten. Dieser sogenannte Shutdown dauerte am Montag bereits den 24. Tag in Folge an, ein Rekord in der US-Geschichte.