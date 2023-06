Sicherheit Europol: Terrorismus-Gefahr bleibt hoch

14. Juni 2023 | Quelle: dpa

Blick auf das Europol-Hauptquartier in Den Haag. Bild: Bild: dpa

Die Gefahr von terroristischen Anschlägen in der EU ist nach einem Bericht von Europol weiterhin hoch. Von radikalen Islamisten gehe dabei die größte Bedrohung aus, heißt es in dem am Mittwoch in Den Haag vorgelegten Jahresbericht zum Terrorismus in der EU. Aber rechts- und linksextremistische terroristische Aktivitäten könnten demnach zunehmen.