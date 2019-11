Sicherheit: Frankreich kündigt Schutzmaßnahmen für französische Truppen und Zivilisten in Syrien an

Die US-Regierung gab am Sonntag den Abzug von rund 1.000 Soldaten aus dem Norden Syriens bekannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordern ein sofortiges Ende der türkischen Militäroffensive in Syrien. „Wir haben den gemeinsamen Wunsch, dass die Offensive beendet wird“, sagte der französische Präsident. Als Gründe führte er die Folgen für die Menschen in der Region und ein mögliches Erstarken des IS an.