Die Ermittlungen hätten ein Netzwerk an Personen offengelegt, die dabei gewesen seien, eine Terrortat vorzubereiten, sagte Drejer. Es gebe Verbindungen ins Bandenmilieu und ins Ausland. Weitere Einzelheiten etwa zu möglichen Zielen der Terrorpläne oder zum Motiv wollte er nicht nennen, auch nicht dazu, was bei der koordinierten Aktion am Donnerstagmorgen beschlagnahmt worden sei. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte zuvor am Rande des EU-Gipfels in Brüssel davon gesprochen, dass die Lage so ernst sei, wie es nur gehe.