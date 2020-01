Sicherheit: Studie: EU-Bürger schränken aus Angst vor Hackern Internetnutzung ein

Am stärksten zögerten Menschen, personenbezogene Informationen an soziale oder berufliche Netzwerkdienste bereitzustellen. Dies gelte für ein Viertel der Bevölkerung zwischen 16 und 74 Jahren in der Europäischen Union (EU), in Deutschland sogar für ein Drittel. Fast ein Fünftel schränkte der Erhebung zufolge die Nutzung von öffentlichem WLAN ein. Rund 13 Prozent zögerten beim Internet-Banking, in Deutschland waren dies 21 Prozent.