Sicherheitsbericht: Italien warnt vor Einmischung aus dem Ausland bei Parlamentswahl

RomVor der Parlamentswahl am 4. März haben die italienischen Behörden vor möglichen Einmischungen aus dem Ausland gewarnt. Ministerpräsident Paolo Gentiloni stellte am Dienstag den jährlichen Sicherheitsbericht vor, in dem es hieß, mit gezielten Online-Kampagnen könnte versucht werden, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, besonders vor Wahlen.