Sicherheitsgesetz: Hongkonger Medienmogul festgenommen

Der Hongkonger Medienmogul Jimmy Lai ist auf Grundlage des umstrittenen Sicherheitsgesetzes festgenommen worden. Das teilte einer seiner engsten Mitarbeiter, Mark Simon, am Montag per Twitter mit. Vorgeworfen werde Lai eine mutmaßliche Verschwörung mit fremden Mächten. Die Festnahme könnte zu neuen Protesten in Hongkong führen.