Sicherheitskonferenz: Afrika – das unterschätzte Risiko für den Weltfrieden

Doch die Ursache, dass Terrorgruppen immer wieder in den Sahel vorstoßen, sei ein ganz anderer, sagte Roch Marc Christian Kaboré, Präsident von Burkina Faso: der Staatszerfall in Libyen. „Stoppen Sie den Staatszerfall in Libyen“, appellierte Kaboré dringlich an die USA und die EU. Denn erst seit dem Ende von Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi sickerten immer mehr Terroristen in den Sahel ein. Die instabile Region drohe zudem zum Rückzugsgebiet des militärisch geschlagenen IS zu werden.