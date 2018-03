Sicherheitskonferenz: Gabriel sieht die Welt am Abgrund

Am Abgrund steht Gabriel auch selbst: Deutschland beliebtester Politiker kämpft um sein politisches Überleben. Natürlich weiß er, dass seine Partei, die krisengeschüttelte SPD, ihn loswerden will. Aber er will sich nicht verabschieden, er will kämpfen – um sein Amt und seine Zukunft in der Bundespolitik. Und seinen innerparteilichen Gegnern will er beweisen, dass sie ihn nicht so leicht ersetzen können.