Sicherheitskonferenz Pistorius plädiert für stärkeres Engagement im Indo-Pazifik

02. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (r) in Singapur. Bild: Bild: dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius plädiert für einen weiteren Ausbau des deutschen Engagements in der wirtschaftlich und sicherheitspolitisch wichtigen Indo-Pazifik-Region. „Ich glaube, dass wir in Europa gut beraten sind, diese Region nicht aus dem Auge zu verlieren, oder andersherum gesagt sie wieder, sie überhaupt mehr in den Fokus zu nehmen”, sagte Pistorius in Singapur. Der SPD-Politiker ist zur Teilnahme an der Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog in den südostasiatischen Stadtstaates gereist.