Sicherheitskonferenz: USA warnen Kanada vor Beteiligung von Huawei bei 5G-Aufbau

Die USA haben Kanada davor gewarnt, den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei beim Aufbau des 5G-Netzes zu beteiligen. Falls doch, laufe Kanada Gefahr, von der chinesischen Regierung ausgespäht zu werden, sagte der Nationale Sicherheitsberater der USA, Robert O'Brian, am Samstag bei einer Sicherheitskonferenz in Halifax. Es stehe auch der Austausch von Geheimdienstinformationen mit den USA infrage, „wenn unser engster Verbündeter das Trojanische Pferd in die Stadt lässt“.