Sicherheitskräfte verdoppelt: China hat offenbar heimlich Truppenstärke in Hongkong mehr als verdoppelt

Die Lage in der Finanzmetropole ist nach schweren Ausschreitungen bei Protesten am Wochenende besonders angespannt. Am Dienstag stehen Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China an. Die Hongkonger Polizei warnte am Montag vor einem „sehr ersten, gewaltsamen Angriff“. Man befinde sich „am Rande extremer Gefahr“.