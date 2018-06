Sicherheitslage: Außenamt sieht Lage in Afghanistan uneinheitlich

BerlinDie Bundesregierung sieht in Afghanistan laut Medienberichten eine „volatile Sicherheitslage“, aber „keine systematische, staatlich organisierte Gewalt gegen die eigene Bevölkerung“. Eine Empfehlung zur Rechtmäßigkeit von Abschiebungen in das Land gibt das Auswärtige in seinem lange erwarteten Lagebericht zu „asyl- und abschieberelevanten Ereignissen“ in Afghanistan jedoch nicht, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstag) sowie „Süddeutsche Zeitung“ (Samstag), NDR und WDR berichten.