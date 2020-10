Sicherheitspolitik: UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen tritt am 22. Januar in Kraft

Der UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen tritt in 90 Tagen, am 22. Januar, in Kraft, nachdem Honduras als 50. Land ihn ratifiziert hat. UN-Generalsekretär António Guterres hob die „hilfreiche Arbeit“ der Zivilgesellschaft für das Abkommen hervor, teilte UN-Sprecher Stéphane Dujarric am Samstag mit. Honduras habe das Abkommen am Freitag ratifiziert. Die USA und andere Atommächte sind dem Abkommen nicht beigetreten.