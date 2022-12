Sicherheitsrat UN-Rat fordert Taliban zur Achtung von Frauenrechten auf

28. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Eine junge Frau läuft in Kabul an einem Taliban-Kämpfer vorbei. Bild: Bild: dpa

Nach der Anordnung eines Arbeitsverbots von Frauen in Nichtregierungsorganisationen in Afghanistan hat der UN-Sicherheitsrat die Taliban aufgefordert, die Frauenrechte in dem Land zu achten. Das Gremium verlangte von den militanten Islamisten, Frauen und Mädchen eine „vollwertige, gleichberechtigte und sinnvolle Teilhabe” zu ermöglichen. Die Frauenpolitik der Taliban weise auf eine zunehmende Aushöhlung der Menschen- und Freiheitsrechte hin, hieß es in einer gestern in New York veröffentlichten Erklärung.