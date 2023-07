Sicherheitsvorkehrungen Frankreich sichert 14. Juli mit 130.000 Polizisten ab

12. Juli 2023 | Quelle: dpa

Nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Verkehrskontrolle hatte es in Frankreich tagelang schwere Unruhen gegeben. Bild: Bild: dpa

Aus Sorge vor neuen Unruhen zum Nationalfeiertag am 14. Juli mobilisiert Frankreich in diesem Jahr landesweit 130.000 Polizisten. Innenminister Gérald Darmanin kündigte am Mittwoch in Paris außerordentliche Vorkehrungen an, um die Sicherheit zu gewährleisten.