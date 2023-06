Sieben Jahre Brexit-Referendum: „Der Brexit ist ein wirtschaftliches Desaster für beide Seiten des Kanals“

Ablesen lassen sich die Folgen beispielsweise am Handel zwischen beiden Ländern. 2022 exportierte Deutschland Waren im Wert von 73,8 Milliarden Euro in das Vereinigte Königreich und damit 14,1 Prozent weniger als 2016, dem Jahr des Brexit-Votums. „Während Großbritannien im Jahr 2016 noch drittwichtigster Exportmarkt Deutschlands war, ist das Land im Jahr 2022 auf Platz acht abgerutscht“, sagte Treier. Als Handelspartner – in dieser Bilanz werden Ex- und Importe zusammengezogen – habe das Land seitdem sogar noch mehr an Bedeutung verloren und sei von Platz fünf auf Platz elf abgesackt.