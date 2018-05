Siedlungsbau: Israel will Tausende neue Siedlerwohnungen im Westjordanland

„Wir werden Bauaktivitäten in ganz Judäa und Samaria (hebräische Bezeichnung des Westjordanlands) fördern, vom Norden bis zum Süden, in kleinen und großen Siedlungen“, hieß es in Liebermans Mitteilung. Man werde die Besiedlung des Westjordanlands „mit Taten“ vorantreiben.