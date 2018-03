Sieg der Populisten: Wie Italiens Unternehmer Investoren nach der Wahl beruhigen wollen

Obwohl Marchionne in Kanada und in der Schweiz lebt und Fiat längst nicht mehr seinen Sitz in Italien hat, wird er immer wieder in die Innenpolitik hineingezogen und sofort befragt, wenn es um Italien geht. Zuletzt hatte der große Wahlverlierer Silvio Berlusconi seinen Namen als möglichen Premier ins Spiel gebracht, weil er selbst wegen einer Vorstrafe nicht kandidieren konnte. Marchionne dementierte das postwendend.